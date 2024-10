Varriale: "Conte la vince rinunciando a Lukaku. Strada lunga, vento del Nord soffia"

vedi letture

Il giornalita Enrico Varriale ha commentato la vittoria del Napoli a Empoli su X: "Il 1° KO casalingo. Con tanti uomini in giornata no Conte la vince rinunciando a Lukaku per un ottimo Simeone. Vittoria da squadra solida ma il cammino è ancora lungo in campo e fuori, col vento del Nord che torna a soffiare".