Varriale: "I protagonisti scudetto sono bloccati dalla paura. Decisivi 2 che erano ai margini..."

Il giornalista Enrico Varriale ha scritto un post sui social per commentare la vittoria del Napoli contro la Salernitana

Il giornalista Enrico Varriale ha scritto un post sui social per commentare la vittoria del Napoli contro la Salernitana: "Il fatto che Demme e Zerbin, giocatori ai margini pure nell'era Spalletti, siano stati ieri decisivi fa capire che il problema del Napoli è anche mentale. I protagonisti dello scudetto sono bloccati dalla paura di non sapersi ripetere e non rendono neanche il minimo sindacale".