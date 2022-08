Varriale: "Il Napoli frena, l'ampio turnover deciso da Spalletti non funziona"

Il giornalista Rai Enrico Varriale ha commentato su Twitter i match di questa sera validi per la quarta giornata di Serie A

Il giornalista Rai Enrico Varriale ha commentato su Twitter i match di questa sera validi per la quarta giornata di Serie A: "Secondo pari consecutivo per il Napoli contro il Lecce. L'ampio turnover deciso da Spalletti non funziona nel 1° tempo e i cambi nella ripresa non sbloccano la gara che segna la frenata in classifica. Soffre pure la Juventus con lo Spezia, ma trova 2 gol e 3 punti importanti".