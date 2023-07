Varriale ironico: "Cuadrado all'Inter e Lukaku alla Juve, che colpi!"

"Erano decenni che non si viveva un Calciomercato così entusiasmante per i tifosi".

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato con ironia su Twitter due prossimi acquisti di Inter e Juventus: "Che colpi, Cuadrado all'Inter, Lukaku alla Juve( forse). Erano decenni che non si viveva un Calciomercato così entusiasmante per i tifosi che non fanno in tempo a sognare un nuovo acquisto per le loro squadre che subito vengono accontentati..."