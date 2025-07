Gol, fisico "dominante" e l'ambizione dei grandi: perché il Napoli ha scelto Lucca

Numeri alla mano, Lorenzo Lucca, il nuovo centravanti del Napoli per cui si attendono solo visite e firma, già in orbita Nazionale con prospettive da centravanti del presente e del futuro dell'Italia, è stato determinante nell'annata dell'Udinese, ha fatto reparto da solo, è cresciuto tanto. Il Napoli lo ha scelto per caratteristiche fisiche e tecniche. Ha anche la giusta personalità per imporsi in una big. Ha voglia di emergere, ha grandi ambizioni, qualità che tanto piacciono all'allenatore del Napoli che saprà far leva sulla sua voglia di emergere per farlo crescere ulteriormente.

Difende palla alla Lukaku, dialoga coi compagni, è generoso, si muove per la squadra. Un centravanti per Conte, alla Conte, perfetta alternativa di Lukaku, che già conosce il campionato italiano e che, con l'avventura giovanissimo all'Ajax, ha vissuto già diverse esperienze e si sente pronto per il grande salto dopo essersi consacrato nelle ultime due stagioni a Udine. Le prime in Serie A per continuità e rendimento. Un investimento notevole per un centravanti che non vede l'ora di giocare al Maradona. Conte per lui spese parole d'elogio dopo l'1-1 del Maradona di qualche mese fa. Il Napoli anche allora prese appunti. L'allenatore parlò di giocatore "dominante" per prestanza fisica. Non furono frasi casuali. Ora tutto torna.