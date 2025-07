Tutti i motivi per cui Milinkovic-Savic è il portiere perfetto per il Napoli

Vanja Milinkovic-Savic è il primo obiettivo per la porta del Napoli. Il Corriere dello Sport oltre ad aggiornare la trattativa ha anche spiegato perché il serbo è il preferito: "Vanja piace perché è un portiere difficilmente superabile quando è in giornata ma anche per la sua ottima capacità di gestione con i piedi. Lanci lunghi e precisi che ricordano quelli di Reina, il centrocampista dei pali, un maestro del calcio con il destro e finanche con il sinistro: le caratteristiche offensive della squadra, con una torre che supera i due metri altezza - Lucca - e un’altra che sfiora il mento e novanta - Lukaku -, si sposano con quelle di questo portiere serbo che in quanto a dimensione non ha nulla da invidiare ai colleghi. Anzi, diventerebbe addirittura il primo gigante del gruppo, la vetta azzurra: 202 centimetri di altezza".

Milinkovic-Savic era stato accostato da tempo al club azzurro, già prima dell'ufficialità del rinnovo di Meret. Piace al Napoli e piace a Conte, trattativa viva, concreta. Il portiere serbo ha una clausola da 19 milioni ma il Napoli non vuole coprirla. Al Torino piace molto Ngonge. Se ne potrà parlare. Affare nel caso da poter chiudere con o senza la contropartita tecnica dell'attaccante ex Verona allenato proprio all'Hellas da Baroni. Milinkovic-Savic, anni 28, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato e ha due doti: è un para-rigori e, come detto, ha una grande tecnica di base.