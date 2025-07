Beukema sta per partire! Sky: si aspetta scambio documenti per le visite

vedi letture

Come riferisce Sky Sport, si aspetta lo scambio dei documenti per Beukema: prevista a breve la partenza del difensore. Napoli e Bologna in contatto per concludere l'affare anche da un punto di vista burocratico. Il Napoli ha sempre messo Sam Beukema in cima alle proprie idee per la difesa. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna, con cui ha disputato anche la Champions League.

Ottime stagioni sia con Thiago Motta che con Italiano. Rendimento costante. Qualità indiscusse. Ore decisive per il suo arrivo. Il Napoli non ha mai avuto dubbi, Beukema in pole, è lui la prima scelta del club e ora ci siamo, o quasi. Manca davvero poco alla fumata bianca per il difensore che andrebbe a completare la batteria dei centrali di Conte oltre a Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e Marianucci, ultimo arrivato dall'Empoli.