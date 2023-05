Varriale: "La cena tra ADL e Spalletti è andata bene, basterà per frenare le indiscrezioni?"

Ieri è andato in scena l'incontro tra il presidente De Laurentiis e Luciano Spalletti per discutere sul futuro del tecnico sulla panchina del Napoli.

Ieri è andato in scena l'incontro tra il presidente De Laurentiis e Luciano Spalletti per discutere sul futuro del tecnico sulla panchina del Napoli. Il giornalista Enrico Varriale commenta così su Twitter: ""La cena tra De Laurentiis e Spalletti è andata molto bene, gettando le basi per un rinnovato futuro insieme. Basterà per porre un freno a quelle "indiscrezioni" che già 2 giorni dopo lo scudetto parlavano di fughe inarrestabili di tecnico,dirigenti e giocatori del Napoli?"