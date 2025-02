Varriale: "La migliore Juventus della stagione fa un regalo enorme alla capolista Napoli"

Il giornalista Enrico Varriale commenta su X la vittoria della Juventus contro l'Inter, che permette al Napoli di restare in testa alla classifica: "La migliore Juventus della stagionale piega l'Inter e si fa un grande regalo per la zona Champions facendone pure uno enorme alla capolista Napoli. Dopo un 1° tempo equilibrato nella ripresa dilaga la squadra di Thiago Motta. Decide Sergio Conceicao. Per Inzaghi 2° KO in trasferta consecutivo".