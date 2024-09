Varriale: "Motta spieghi in cosa la Juve ha fatto meglio del Napoli!"

vedi letture

Juventus e Napoli si dividono un punto nella big match dello Stadium, gara non entusiasmante che non lascia contenta nessuna delle due squadre. A parlare della partita è stato il giornalista Enrico Varriale, che sul suo profilo X scrive:

"Stimo molto Thiago Motta, per me un ottimo allenatore. Ma dovrebbe spiegare in cosa la Juventus ha fatto meglio del Napoli. Sono dichiarazioni di maniera. Del resto il tecnico della Juve ha pure detto che Vlahovic ha giocato una buona partita. Perché allora lo ha sostituito al 45esimo?".