Varriale: "Napoli smarrito, Garcia ha due colpe! Non è solo la testa alla Champions come di lui..."

Enrico Varriale, giornalista, nel day-after di Genoa-Napoli si esprime così sugli azzurri tramite il suo account Twitter

Enrico Varriale, giornalista, nel day-after di Genoa-Napoli si esprime così sugli azzurri tramite il suo account Twitter: "La squadra di Spalletti non può essere quella di Garcia che ha avuto coraggio ad accettare un'eredità pesante. Ma Il francese, che ha il diritto di mettere in campo la sua idea di calcio, ha finora 2 colpe un'evidente mancanza di feeling con alcuni giocatori importanti. L'aver subito le scelte di mercato del club che non gli ha garantito giocatori pronti lasciandogli in pratica lo stesso organico del suo predecessore con la perdita importante di Kim. Napoli pare aver smarrito l'organizzazione di gioco e la ferocia mostrata un anno fa.

Non solo un problema di testa alla Champions, come dice Garcia, che ha però il merito di non accampare scuse su un arbitro non certo benevolo, come di solito capita alle grandi. Dunque no al disfattismo dilagante ma il campanello d'allarme è suonato forte, pure per Adl".