Varriale: "Napoli unica italiana a vincere, ma non c'è troppo da gioire"

Il Napoli vince soffrendo all'esordio in Champions League contro il Braga. Il giornalista Enrico Varriale commenta così su Twitter: "Arriva il successo per il Napoli, unica squadra italiana a vincere,ma non c'è troppo da gioire.I campioni d'Italia dominano il 1° tempo fallendo 6 palle gol ma nel 2° scompaiono e vincono con fortuna su autogol. Male Anguissa, sprecone Osimhen. Ma da allarme rosso è la difesa centrale".