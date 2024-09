Varriale: "Neres presto titolare! Pochi hanno l'attacco del Napoli in Italia"

Il giornalista Enrico Varriale, storico volto Rai, commenta sui social la vittoria del Napoli in Coppa Italia: "Il 5-0 al Palermo conferma la mentalità vincente del Napoli e il grande potenziale offensivo da cui Conte può attingere. Ngonge, Raspadori, Simeone, cambi in panchina, in Italia ce li hanno pochi. Per non parlare di Neres destinato a trovare presto il posto da titolare".