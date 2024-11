Varriale: "Presa di posizione di ADL perfetta! Mica si vuole tornare al 'ci può stare'?"

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X il duro comunicato di Aurelio De Laurentiis pubblicao sul sito ufficiale della SSCNapoli: "Presa di posizione perfetta. Al di là degli episodi nessuno in buona fede può negare l'urgenza di modificare il protocollo Var, per salvaguardare uno strumento essenziale per la credibilità del nostro calcio. O si vuole tornare al "ci può stare" che piace tanto ai nostalgici?"