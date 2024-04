Varriale: "Prova indecente! Conte? Italiano? Con questi interpreti non basterebbe neanche Padre Pio"

Dopo il deludente pareggio del Napoli in casa col Frosinone il giornalista Enrico Varriale ha postato un commento su X

Dopo il deludente pareggio del Napoli in casa col Frosinone il giornalista Enrico Varriale ha postato un commento su X: "Il club, ADL in primis,ha commesso gravi errori ma la prova INDECENTE dei calciatori del Napoli con il Frosinone, senza carattere e con poca attenzione certifica l'inadeguatezza di un gruppo da rifondare. Conte? Italiano? Con questi interpreti non basterebbe neanche Padre Pio".