Varriale: "Roma dominata nel primo tempo e controllata nel secondo"

ll vice direttore di Rai Sport, Enrico Varriale, ha commentato su Twitter la vittoria degli azzurri in trasferta contro la Roma: "Seconda vittoria consecutiva in trasferta e senza subire gol per il Napoli. Tre punti pesantissimi per la Champions contro la Roma dominata nel primo tempo e controllata nel secondo. Doppietta d'autore firmata da in ripresa come tutta la squadra di Gattuso".

Seconda vittoria consecutiva in trasferta e senza subire gol per @sscnapoli.3 punti pesantissimi per la Champions contro @OfficialASRoma dominata nel primo tempo e controllata nel secondo.Doppietta d'autore firmata da @dries_mertens14 in ripresa come tutta la squadra di #Gattuso. — enrico varriale (@realvarriale) March 21, 2021