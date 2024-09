“Vergognatevi”, “Senza Osimhen retrocederete”, invasione nigeriana tra insulti e maledizioni sui social del Napoli

Gli account social della SSCNapoli sono stati letteralmente invasi da centinaia di messaggi da parte dei tifosi nigeriani che insultano e maledicono il club azzurro.

La cessione di Victor Osimhen in prestito al Galatasaray ha portato a reazioni social inaspettate. Gli account della SSCNapoli sono stati letteralmente invasi da centinaia di messaggi da parte dei tifosi nigeriani che insultano e maledicono il club azzurro ad ogni posto pubblicato su Facebook e Instagram.

“Il Galatasaray è un club più grande del Napoli”, “Club inutile”, “Senza Osimhen non vincerete più niente”, “Vi aspettano decenni di Serie B”, alcuni dei messaggi ricorrenti da parte dei tanti tifosi di Osimhen che evidentemente non hanno compreso in primis la volontà dell’attaccante di lasciare Napoli già dall’anno scorso.