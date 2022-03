Verona, Ceccherini: “Ho commesso un'ingenuità, chiedo scusa a compagni e tifosi”

"Ho commesso un errore ingenuo e nel nostro momento migliore ho lasciato la squadra in 10".

Federico Ceccherini, difensore del Verona, dopo l'espulsione contro il Napoli ha scritto un post su Instagram: "Voglio chiedere scusa ai miei compagni che hanno lottato fino alla fine e a tutti i tifosi presenti che ci hanno incitato per tutta la partita. Ho commesso un errore ingenuo e nel nostro momento migliore ho lasciato la squadra in 10. Sono veramente dispiaciuto: non vedo l’ora di tornare presto in campo".