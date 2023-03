Vicario Ambasciatore d’Italia in Georgia e la dedica a Kvara: “Prodigio del calcio mondiale!”

Nicola Iorio, vicario dell’Ambasciatore d’Italia in Georgia, tramite il suo account social ha dedicato bellissime parole a Khvicha Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicola Iorio, vicario dell’Ambasciatore d’Italia in Georgia, tramite il suo account social ha dedicato bellissime parole a Khvicha Kvaratskhelia: “Questa foto con Kvaratskhelia è stata scattata il 4 luglio 2022, nell'ambasciata italiana a Tbilisi. Stava per unirsi al Napoli per l'allenamento estivo. Siamo rimasti tutti colpiti dalla sua personalità calma, in qualche modo profonda, e abbiamo sicuramente avuto la sensazione di aver incontrato qualcuno di speciale. Ma non avrei mai potuto immaginare di incontrare un vero PRODIGIO del calcio mondiale. Colori a parte (la mia Inter quest'anno non mi regala tante gioie) penso che quello che state facendo sia un miracolo sportivo. State rendendo orgogliosi non solo i georgiani e i tifosi del Napoli, ma tutti coloro che credono nel potere magico dello sport. Bravo, Khvicha, continua a divertirti!”.