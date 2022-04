VIDEO - "Agnelli pezzo di m...", ultrà Inter invadono Appiano prima della Juventus

Alla vigilia del Derby d'Italia, la Curva Nord si è radunata ad Appiano Gentile per caricare l'Inter.

TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

Alla vigilia del Derby d'Italia, la Curva Nord si è radunata ad Appiano Gentile per caricare l'Inter. La squadra sarà impegnata domani contro i bianconeri e, prima della partenza per Torino, tanti tifosi si sono dati appuntamento al Training Center per sostenere la formazione di Simone Inzaghi. Tante bandiere, diversi striscioni e cori contro la Juventus e il suo presidente Andrea Agnelli. Di seguito le immagini girate dal nostro inviato.