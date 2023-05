VIDEO - Alvino comincia la sua trasmissione con la canzone di Nino D'Angelo

E' una giornata speciale per il Napoli, per Napoli, per i napoletani. Oggi la formazione di Luciano Spalletti può laurearsi campione d'Italia aritmeticamente.

Un giorno storico, dunque, potrebbe essere questo giovedì. E Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha voluto cominciare la sua trasmissione radiofonica in maniera speciale.