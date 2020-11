VIDEO - Auriemma: "Una polveriera con lo spogliatoio spaccato? Mi fate ridere!"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato con sarcasmo sui social la vittoria del Napoli contro la Roma: "Rido perché mi verrebbe la voglia di fare un bellissimo pernacchio nei confronti di quelli che si erano convinti e volevano che tutti gli altri si convicessero che lo spogliatoio del Napoli fosse una polveriera dove tutti litigavano e si prendevano a botte. Bla bla bla. Il Napol cosa ha fatto? Ha battuto 4-0 la Roma che non perdeva da 16 partite. Nelle ultime due parite per gli azzurri sei gol segnati e zero subiti così come a inizio della stagione, poi si è avuto un calo per tutta una serie di ragioni. Tra queste ne manca solo una: la lite all'interno dello spogliatoio".