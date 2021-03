VIDEO - "Chi non salta juventino è": Zuniga ricorda sui social la sua dichiarazione al Napoli

Nell'estate del 2013 Camilo Zuniga era accostato con insistenza alla Juventus. L'esterno colombiano aveva il contratto in scadenza col Napoli ed era ad un bivio: restare in azzurro o cedere alle lusinghe del club bianconero. Durante l'amichevole estiva Napoli-Galatasaray, Zuniga fece capire a tutto il pubblico presente al San Paolo quale sarebbe stata la sua scelta, infatti al coro 'Chi non salta è juventino', il colombiano rispose saltellando sul campo. Una vera dichiarazione d'amore verso i colori azzurri che oggi Zuniga ricorda, pubblicando su video su Instagram. Di seguito le immagini.