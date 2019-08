VIDEO - Chiriches si gode il nuovo San Paolo, panoramica all'interno dell'impianto

Il nuovo San Paolo è pronto ad accogliere i giocatori azzurri in vista della prossima stagione. In tanti sono mossi dalla curiosità di capire com'è cambiato nei fatto l'impianto di Fuorigrotta. Uno di questi è Vlad Chiriches, che su Instagram ha postato un video-panoramica dello stadio dall'interno, con la canzone in sottofondo "Hand of god".