VIDEO - Cinquantina di tifosi azzurri all'arrivo dell'Inter in hotel: fischi per i nerazzurri

Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Napoli. I nerazzurri sono atterrati all’aereoporto di Capodichino, per poi dirigersi subito in hotel, il 'Vesuvio', noto albergo del lungomare. L'Inter è arrivata in un solo pullman, intorno alle 13. Calciatori e staff tutti con la mascherina, il primo a scendere il tecnico Antonio Conte. Come mostrato dalle immagini di calciomercato.com ad accogliere i nerazzurri una cinquantina di tifosi del Napoli, assiepati dietro le transenne. Fischi e qualche richiesta di autografi e attenzione, soprattutto rivolta a Lukaku