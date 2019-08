VIDEO - Copertina Sky, Ferri chiarisce: “Napoli e Milan copertina singola per i diritti d’immagine”

Ha fatto discutere, in maniera esagerata, la copertina Sky per la prossima in Serie A in cui non è presente il Napoli (ma anche il Milan). Subito preso d'assalto il profilo Twitter del direttore Federico Ferri, che ha subito chiarito la posizione dell'emittente satellitare: "Il Napoli si meriterà molto presto una copertina dedicata, dal momento che per una questione di diritti utilizzeremo le immagini dei calciatori in maglia azzurra senza abbinamenti con altre immagini. Nessun altro motivo". Ferri ha postato anche il video citato.

Buonasera Maurizio, per citare le sue parole, il Napoli si meriterà molto presto una copertina dedicata, dal momento che per una questione di diritti utilizzeremo le immagini dei calciatori in maglia azzurra senza abbinamenti con altre immagini. Nessun altro motivo. Grazie — Federico Ferri (@FedericoFerri) August 17, 2019

Buongiorno Maurizio. Grazie a lei per avermi dato l’opportunità di chiarire.

A presto. pic.twitter.com/RpGt9QtfqM — Federico Ferri (@FedericoFerri) August 18, 2019