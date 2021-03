VIDEO - Covid, la Sierra Leone accusa il Benin di avere 5 positivi: gara rinviata

Caos in Sierra Leone per la gara di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. La gara fra Sierra Leone e Benin infatti è stata prima rinviata di alcune ore (dalle 18 alle 21 anche se il tweet della CAF che annunciava lo slittamento è stato cancellato) e poi, probabilmente vista la mancanza di notizie ufficiali, rimandata a data da destinarsi a causa di alcune presunte positività al Covid-19 in casa Benin. A spiegare la situazione sono stato su Twitter due giocatori come Emmanuel Imorou e Cedric Hountondji. Il primo prima ha postato un video della squadra sul pullman all’esterno dello stadio che doveva ospitare la partita spiegando la situazione: “Appena arrivati davanti allo stadio apprendiamo, stranamente, di avere cinque titolari con il covid” e poi scritto che dopo oltre quattro ore sul pullman la squadra è rientrata in albergo. Più o meno stesse parole per il difensore del Clermont: “Attualmente siamo bloccati sul pullman perché la Sierra Leone dice che abbiamo 5 positivi al Covid. Ma non è vero, alcuni di loro lo hanno avuto in passato e ormai hanno gli anticorpi e poi siamo stati tutti testati in Benin prima di partire ed eravamo negativi”.