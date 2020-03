VIDEO - Di Lorenzo e Luperto protagonisti di una campagna per la donazione del midollo osseo

"Un piccolo gesto che può salvare una vita!". Scrive così il Napoli su Twitter, pubblicando un video con Di Lorenzo e Luperto come protagonisti di una campagna per la donazione del midollo osseo: "Per ogni persona che necessita di una donazione di midollo osseo esiste una sola persona compatibilie su 100 mila", informa il club. Di seguito le immagini.

Un piccolo gesto che può salvare una vita! pic.twitter.com/7YbJ9o2k9C — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 2, 2020