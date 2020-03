VIDEO - "Diamo il via alla Burpees Challenge", il Napoli sfida i tifosi sui social

In piena emergenza Coronavirus sui social vanno di moda le Challenge. Il Napoli, attraverso i propri canali social, ha pubblicato un post in cui sfida tutti i tifosi a fare alcuni esercizi gimnici proprio come li esegue Fernando Llorente: "Oggi vi sfidiamo! Come ve la cavate con questo esercizio? Diamo il via alla Napoli 100 BurpeesChallenge! Taggateci nei vostri video!

️ Oggi vi sfidiamo! Come ve la cavate con questo esercizio? Diamo il via alla #Napoli100BurpeesChallenge! Taggateci nei vostri video!@llorentefer19



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/CvKmozA0Jw — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 18, 2020