VIDEO - "Due parole sul Napoli di Calzona?", ADL dribbla i cronisti in Lega: sentite la risposta!

Aurelio De Laurentiis si è recato oggi in Lega, a Milano, per l'Assemblea. Come di consueto i tanti cronisti presenti all'esterno dell'edificio hanno provato a strappare due battute al presidente azzurro: "Com'è iniziata l'era Calzona? Fiducioso per la Juve? Ci dice due parole?", le domande dei colleghi.

Il numero uno del Napoli ha però dribblato i giornalisti presenti, facendo anche un po' di ironia: "Due parole? Uno e due", si è limitato a dire De Laurentiis mentre saliva all'interno di un van, per poi andare via.