VIDEO - "E' Cuadrado che allunga la gamba", i telecronisti inglesi ridono sul rigore dato alla Juve

L'arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter ha fatto molto discutere non solo in Italia. Il Derby d'Italia ha suscitato scalpore anche all'estero per la direzione di gara, in particolare un video con lo spezzone di telecronaca da parte dei giornalisti inglesi sull'azione del fallo da rigore di Perisic su Cuadrado è diventato virale sui social. "Non sono sicuro ci sia un gran contatto. È Cuadrado che muove la sua gamba verso quelle di Perisic – dice uno dei due telecronisti. Risatina di sottofondo e poi la seconda voce prosegue: "Perisic non fa niente di sbagliato". Di seguito il filmato.

Dall’estero ridono...solo in Italia dai un calcio all’avversario e prendi rigore, surreale. #JuventusInter pic.twitter.com/OMK9B46kGc — FabianaBiemmi (@fabi_interista) May 15, 2021