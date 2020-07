VIDEO - E' Hamsik show, doppio tunnel in allenamento al compagno di squadra

L'ex capitano del Napoli Marek Hamsik, oggi in forza al Dalian Yifang, continua ad essere ancora in grande spolvero. Lo slovacco, su Instagram, ha pubblicato un video in cui durante il torello, in allenamento, riesce a far passare il pallone per due volte di fila sotto le gambe del compagno di squadra. Simpatico anche il commento di Hamsik al video: "Scusami per il doppio tunnel in 10 secondi".