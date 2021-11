VIDEO - "El D10S del futbol": l'ultimo atto della trilogia del cantautore Ross

Il cantautore Ross esce con il nuovo singolo ‘EL D10S DEL FUTBOL’, III e ultimo atto della Trilogia del D10S: un ‘tango latin partenopeo’ scritto in lingua spagnola per rendere omaggio a Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, che vuole unire per sempre, in un simbolico abbraccio universale, tutti coloro che lo hanno amato.

