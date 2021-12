VIDEO - Elmas non si ferma neanche a Natale: lo speciale allenamento dell'azzurro

Elijf Elmas non si riposa nemmeno a Natale. Il centrocampista del Napoli, tornato in Macedonia per le vacanze natalizie, si è allenato in palestra col suo personal trainer. L'azzurro, che vuole farsi trovare pronto alla ripresa del lavoro a Castel Volturno, ha postato un video del suo allenamento in una 'storia' Instagram. Di seguito le immagini.