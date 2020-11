VIDEO - Esilarante Starace: pubblica i balletti di Trump simili ai suoi e di Dries

Sono ore di attesa per tutti gli Stati Uniti d'America per l'elezione del nuovo presidente. In attesa di capire chi guiderà una delle nazioni più potenti del pianeta, a tirare in ballo uno dei candidati, Donald Trump, è niente meno che il napoletano Tommaso Starace: il magazziniere del Napoli, con un video pubblicato sui social, ha voluto ironizzare sui balletti dello stesso presidente uscente degli Usa, tremendamente simili a quelli che lo stesso Starace (e Mertens sul campo) interpretano puntualmente durante eventi o per esultare ad un gol.