VIDEO - Gravina e la corsa Champions: la risposta su ipotesi contemporaneità

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha risposto a diversi interrogativi relativi al campionato ed alla corsa finale ai piazzamenti in Champions. Gravina, ai microfoni di TeleclubItalia, ha espresso la sua opinione sulla richiesta di giocare in contemporaneità le gare che mancano per garantire l'assoluta regolità delle gare. In basso il video con la risposta di Gravina