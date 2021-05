VIDEO - Kappa dice addio al Napoli? Clip spettacolare sui social: "Grazie di tutto"

Un clip spettacolare pubblicata su Instagram ha subito scatenato il mondo dei social network. Kappa, il marchio che veste il Napoli ormai da anni, posta un video bellissimo, in cui ringrazia il Napoli per tutte le emozioni trascorse insieme. Su Twitter e Instagram sono già tanti gli utenti che parlano di segnali di congedo, considerando proprio queste immagini che vi proponiamo di seguito insieme al messaggio scritto dall'azienda:

"È passato un po'di tempo da quando ci siamo incontrati per la prima volta, ma è come se il tempo non fosse mai trascorso. Quando c'è intesa c'è intesa. Quando vai d'accordo con qualcuno, ti sembra tutto giusto. E l'abbiamo riscoperto subito, lo sapevamo e ora siamo ancora qui e vogliamo ringraziare per tutto questo. Grazie per le paure che abbiamo scampato, per le emozioni che abbiamo vissuto, a coloro che ci sono sempre stati, e grazie a coloro che se ne sono andati ma saranno per sempre con noi. Grazie per i sogni diventati realtà e per ogni prossimo sogno".