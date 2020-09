VIDEO - Il Napoli ci prova per Deulofeu, intanto si allena da solo in attesa di novità

Gerard Deulofeu, attaccante del Watford, è l’ultima idea del Napoli per l’esterno offensivo. Il talento ex Barcellona e Milan, in uscita dal club inglese è completamente ristabilito dall’infortunio e si allena da solo in attesa di novità sul proprio futuro. Sarà a Napoli? Non semplice, visto che le offerte non mancano. Di seguito il video durante gli allenamenti personali che lo spagnolo ha pubblicato sui social.