VIDEO - Il Napoli fa gli auguri di compleanno a Mario Rui: sui social video coi suoi gol

Ventinove anni oggi per Mario Rui. Compleanno per il difensore del Napoli che la società azzurra ha deciso di omaggiare su Twitter - facendogli gli auguri - con un video in cui ci sono i suoi gol durante la sua avventura napoletana. Come quello alla Spal o la splendida punizione col Cagliari. Eccoli:

Buon compleanno, Mario Rui!

Il difensore azzurro compie oggi 29 anni!



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/0MDpQzlQRX — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 27, 2020