VIDEO - Il Napoli incoraggia Ounas per l'esordio in coppa d'Africa ricordando il gol al Sassuolo

Adam Ounas scenderà in campo questa sera con la sua Algeria contro il Kenya. La squadra algerina, che dovrà fare a meno di Faouzi Ghoulam in questa coppa d’Africa (ha rinunciato alla competizione per ritrovare la forma migliore) è un girone difficile insieme con il Senegal di Koulibaly (in campo alle 19 contro la Tanzania).

Attraverso il profilo Twitter ufficiale, il Napoli ha pubblicato un video dell’algerino che realizza un gran gol contro il Sassuolo.