VIDEO - Il piccolo Giuseppe e la gioia incontenibile per la maglia con dedica di Insigne

Giuseppe è un piccolo guerriero di 11 anni di Torre Annunziata. Giuseppe dal suo primo giorno fa a cazzotti con una malattia che non ha scalfito nemmeno per un secondo la sua voglia di vivere. Giuseppe tifa Napoli, quella maglia gli regala emozioni che non vuole mica nascondere.

Giuseppe ha ricevuto una maglia con la dedica del suo preferito, Lorenzo Insigne: la sua reazione, la sua gioia, i suoi occhi sono la cosa più bella in questo periodo così complicato. Il suo sogno p quello di incontrare dal vivo il capitano del Napoli. Guardate la sua reazione alla consegna della maglia...