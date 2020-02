VIDEO - "Il San Paolo scrive la storia del calcio", clip del Napoli sui social su Maradona e Messi

Gli azzurri martedi scenderanno in campo contro il Barcellona di Leo Messi nell'appuntamento valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Nel frattempo l'account Instagram della società azzurra ha pubblicato una bellissima clip in cui vengono mostrate le migliori giocate di Diego Armando Maradona e di Leo Messi creando una sorta di parallelo tra i due fuoriclasse argentini. Chiara la didascalia del video: "Il San Paolo scrive la storia del calcio"