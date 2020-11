VIDEO - Il tributo dell'Ajax: 'Live is Life' colonna sonora del riscaldamento

Ieri anche l’Ajax ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona prima del match di Champions League contro il Midtjylland. All’Amsterdam Arena i Lancieri hanno fatto risuonare durante il riscaldamento delle due formazioni “Live is Life”, canzone passata alla storia come colonna sonora di una delle immagini più iconiche della storia dei Diez in occasione della semifinale di Coppa UEFA in casa del Bayern Monaco.