VIDEO - "Incredibile che eccellenza arrivi da Napoli": Myrta Merlino e la frase che ha fatto arrabbiare i napoletani

In queste ore sta facendo molto discutere una frase pronunciata ai microfoni di La7 da Myrta Merlino, giornalista nativa di Napoli e conduttrice di 'L'aria che tira', che analizzando la questione Coronavirus ha dichiarato: "Con l'arrivo del Covid-19 bisognava creare negli ospedali dei compartimenti chiusi per evitare contagi del personale. I contagi non ci sono stati a Napoli, per me è incredibile perché non ce lo aspettavamo mai che l’eccellenza arrivasse da Napoli, e invece la storia del Cotugno ci ha tutti sorpresi”