VIDEO - Iniziativa social SSCN: presente il social manager del Barça e 433, il profilo più seguito al mondo sul calcio

Un clima fantastico a Napoli, in vista della sfida di stasera tra gli azzurri di Gattuso ed il Barcellona. Anche in ambito social le due squadre stanno dando vita ad un'interessante iniziativa e già ieri vi abbiamo mostrato le tante stories del Barça con la musica napoletana da Pino Daniele ai neo-melodici in Gomorra. Il club azzurro su Instagram in queste ore ha mostrato il social manager del Barcellona insieme all'inviato di 4-3-3, il profilo più seguito su Instagram riguardo il calcio (26mln di followers). I tre profili (quello del Barcellona è il più seguito al mondo per un club, con ben 84mln di followers) produrranno stories per raccontare la città e la cultura napoletana.