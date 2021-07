VIDEO - Insigne cuore d'oro: video messaggio per un piccolo tifoso 'speciale'

Lorenzo Insigne dimostra sempre di avere una particolare sensibiità per i le persone che soffrono e soprattutto per i più piccoli. Il capitano del Napoli ha inviato un video messaggio a un piccolo tifoso azzurro 'speciale': "Ciao Federico Castellani, come stai, tutto bene? Ho ricevuto un tuo video, so che sei un gran mio tifoso. Ti volevo ringraziare, ne approfitto per mandarti un forte abbraccio. Appena possibile ci vediamo, ciao".

La risposa del bimbo non si è fatta attendere: "Lorenzo, grazie per il video. Appena vengo a Napoli voglio venire a vedere una tua partita. Sei il mio giocatore preferito. Un bacio, ti voglio bene". Di seguto le immagini.