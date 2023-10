VIDEO - Insigne litiga con un tifoso del Toronto: la moglie lo porta via

Sta diventando virale sui social un video in cui si vede Lorenzo Insigne, in tribuna per il match tra il suo Toronto e il Cincinnati, che litiga

Sta diventando virale sui social un video in cui si vede Lorenzo Insigne, in tribuna per il match tra il suo Toronto e il Cincinnati, che litiga con un tifoso. Dalle immagini l'ex capitano azzurro pare abbia qualcosa da ridire a un supporter e gli punta il dito con aria minacciosa, salvo poi essere portato via da sua moglie Jenny. Di seguito il video tratto dai social.