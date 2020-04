VIDEO - Insigne non si ferma, il capitano prosegue gli allenamenti a casa

Anche se non è ancora chiaro se e quando il campionato riprenderà, sono tanti i giocatori che si tengono in allenamento, in attesa di capire quello che sarà il futuro. Uno di questi è il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, che anche da casa sta proseguendo esercizi e schede di allenamento, come mostra il video pubblicato dallo stesso giocatore su Instagram.