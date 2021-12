VIDEO - Insigne si allena anche a Santo Stefano: cyclette a casa per il capitano

Santo Stefano di allenamento casalingo per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, che cerca di recuperare dall'infortunio e di farsi trovare pronto per la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, oggi si è allenato a casa su una cyclette. E' stato lo stesso azzurro ha pubblicare un video del suo allenamento in una 'storia' Instagram. Di seguito le immagini.