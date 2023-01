VIDEO - “Kim Kim Kim” dal settore ospiti confuso con ululati per Lukaku: il video diventa virale

TuttoNapoli.net

Tramite un comunicato, il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastandrea, ha annunciato di aver chiesto approfondimenti alla Procura federale in merito a presunti cori di discriminazione razziale rivolti a Lukaku dai tifosi napoletani. Eppure questi ululati nei confronti del belga provenienti dal settore ospiti sono stati confusi e fraintesi con un coro di incitamento per Kim Min-jae come si sente nel video diventato virale sui social. Di seguito le immagini.